40e édition du festival de montgolfières de Château-d'Oex «

Le festival de montgolfières de Château-d'Oex a débuté samedi 27 janvier dans la ville suisse. Pour sa 40e édition il devrait rassembler plus de 70 pilotes venus de 15 pays différents. Durant les 9 jours du festival, entre 20 000 et 40 000 personnes sont attendues. Le festival a été créé en 1979 et est devenu une institution dans la région suisse du Valais. Au programme cette année, une course longue distance, la David Niven Cup et le spectacle sons et lumières Night Glow.