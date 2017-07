Accident de car en Allemagne : 31 blessés et 17 "disparus" «

31 passagers ont été blessés lundi matin dans un accident de car sur une autoroute du sud de l'Allemagne, près de Stammbach. La police allemande a indiqué lundi redouter de "nombreux morts" parmi les 17 passagers du bus qui sont encore portés disparus. Pris dans un embouteillage, le car transportant 48 personnes dont deux conducteurs a embouti un camion roulant devant lui et a intégralement brûlé, rendant incertain dans l'immédiat le sort des disparus, a précisé la police. "Nous sommes réalistes et aurons à la fin de la journée de nombreux morts à déplorer", a indiqué un porte-parole de la police, Jürgen Stadter, à la chaîne d'information en continu allemande n-tv, ajoutant qu'il n'y avait plus "qu'un mince espoir" de retrouver les disparus vivants.