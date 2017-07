Accident de car en Allemagne : au moins 11 morts et 30 blessés «

11 corps ont déjà été retrouvés dans le car qui a pris feu lundi matin après un accident de la circulation sur une autoroute du sud de l'Allemagne, près de Stammbach et Münchberg. La police a indiqué que 30 des 48 passagers ont été blessés dans l'accident et redoute de "nombreux morts".

Pris dans un embouteillage, le car transportant 48 personnes dont deux conducteurs a embouti un camion roulant devant lui et a intégralement brûlé, rendant incertain dans l'immédiat le sort des disparus, a précisé la police. "Nous sommes réalistes et aurons à la fin de la journée de nombreux morts à déplorer", a indiqué un porte-parole de la police, Jürgen Stadter, à la chaîne d'information en continu allemande n-tv, ajoutant qu'il n'y avait plus "qu'un mince espoir" de retrouver les disparus vivants.

Onze corps ont été retrouvés dans la carcasse calcinée de l'autocar et les sauveteurs recherchent les restes de sept autres victimes, a annoncé le ministre des Transports Alexander Dobrindt. "La chaleur a été telle (...) que seule la structure d'acier est reconnaissable. On peut imaginer ce que ça signifie pour les passagers de ce car", a déclaré M. Dobrindt, alors que l'accident a également fait 30 blessés dont deux sont dans un état critique.