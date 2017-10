Au moins 15 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées mardi en Afghanistan dans l'attaque en cours d'un complexe de la police à Gardez, dans le sud-est du pays, selon un bilan de source hospitalière.

"Nous avons jusqu'à présent dénombré 15 morts et plus de 40 blessés, dont des femmes, des étudiants et des policiers acheminés dans les hôpitaux de Gardez" a déclaré à l'AFP le Dr Hedayatullah Hamidi, directeur des hôpitaux publics de la province de Paktiya.