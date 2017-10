​Afghanistan : au moins 32 morts dans l'attaque d'un complexe de la police «

Au moins 32 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées mardi en Afghanistan dans l'attaque en cours d'un complexe de la police à Gardez, dans le sud-est du pays, selon un bilan de source hospitalière.

Au moins 32 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées, dont des civils, à Gardez, capitale de la province de Paktiya, où le vaste complexe abrite différentes forces de police et un centre de formation et jouxte une université.

"Nous avons jusqu'à présent reçu 160 blessés et 26 corps, dont celui d'une femme, dans le principal hôpital de Gardez (...) et nous avons aussi 52 blessés et six morts dans l'hôpital militaire" a indiqué à l'AFP le dr Shir Mohammad Karimi, directeur-adjoint de la santé pour la province de Paktiya.

Simultanément, dans la province de Ghazni, au sud-ouest de Kaboul, "un véhicule humvee a explosé devant les bureaux du gouverneur du district d'Andar, blessant sept policiers et une vingtaine de civils", selon un premier bilan du porte-parole du gouverneur, Haref Noori Ghazni.

Cette opération n'a pas été revendiquée et "les affrontements sont toujours en cours", a précisé ce porte-parole. Ce district est distant d'une centaine de km environ de Gardez.

Les talibans ont en revanche rapidement revendiqué l'opération de Gardez par un message de leur porte-parole Zabiullah Mujahid, sur Twitter, affirmant avoir fait des "dizaines" de victimes.

La province de Paktiya, frontalière des zones tribales du Pakistan, est un fief taliban où est également signalée une forte présence du réseau Haqqani, affilié aux insurgés et auteur de nombreuses attaques sanglantes et enlèvements.