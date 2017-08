Agression sexuelle à Casablanca : la culture du viol dénoncée «

Les images, d'une violence inouïe, ont profondément choqué. La vidéo d'une jeune femme se faisant agresser sexuellement par un groupe de jeunes, dans un bus à Casablanca, a provoqué l'indignation de centaines de personnes qui sont descendues dans la rue, à Casablanca et à Rabat, pour dénoncer l'inertie des pouvoirs publics en matière de violences sexuelles à l'encontre des femmes, et pour dire non à la culture du viol.