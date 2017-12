Alaska : le fils de Sarah Palin en prison «

Track Palin, 28 ans, a été arrêté pour effraction et tentative d'agression sur son père. Il s'est rendu au domicile familial des Palin samedi pour emprunter une voiture à son père Todd. Ce dernier aurait dit à son fils au téléphone qu'il avait bu et qu'il ne voulait pas qu'il vienne. Track Palin s'est tout de même rendu au domicile parental de Wasilla, près d'Anchorage. Son père lui aurait refusé l'entrée en pointant une arme à feu dans sa direction. Track aurait alors brisé une fenêtre pour entrer dans la maison et frapper son père. C'est Sarah Palin elle même qui a appelé les secours en disant que son fils "paniquait et prenait des médicaments"... Le fils de l'ex-gouverneure d'Alaska et candidate à la présidence des Etats-Unis est actuellement emprisonné avec une caution fixée à 5 000 dollars.