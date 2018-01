L'accident s'est produit mardi matin vers 07H00 (06H00 GMT) à Eberbach, à l'est de Mannheim. Pour une raison inconnue, le bus scolaire, dans lequel se trouvaient majoritairement des enfants et quelques adultes, a percuté dans un virage plusieurs véhicules avant de finir sa course folle dans le mur d'une maison.