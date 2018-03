Allemagne : le SPD valide sa nouvelle coalition avec Angela Merkel «

Les membres du parti social-démocrate allemand ont approuvé une nouvelle coalition avec Angela Merkel, levant le dernier obstacle à la formation d'un gouvernement cinq mois après les législatives, annoncent dimanche plusieurs des principaux médias allemands.

Le "oui" l'a emporté lors du vote des militants du SPD, selon les télévisions publiques ARD et ZDF et le quotidien Bild citant des sources proches du parti. Les dirigeants du SPD doivent tenir sous peu une conférence de presse à Berlin pour dévoiler le résultat, alors que sans l'aval des sociaux-démocrates la formation d'un nouvel exécutif sous la direction d'Angela Merkel est impossible.

"Je me réjouis de la poursuite de notre collaboration pour le bien de notre pays", a réagi la chancelière dans un tweet posté par son parti conservateur. Emmanuel Macron, lui, salue "une bonne nouvelle pour l'Europe". "La France et l'Allemagne travailleront ensemble, dès les prochaines semaines, pour développer de nouvelles initiatives et faire avancer le projet européen", a indiqué la présidence.