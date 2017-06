Angela Merkel déterminée à combattre le changement climatique «

L'Europe est "plus déterminée que jamais" à combattre le changement climatique après le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris, a déclaré jeudi la chancelière allemande Angela Merkel, en vue du prochain G20. Le réchauffement climatique mondial est "un défi existentiel" pour l'humanité et l'accord de Paris n'est "pas négociable", a-t-elle indiqué à la chambre des députés à Berlin sur la réunion des dirigeants des principales économies mondiales prévue les 7 et 8 juillet à Hambourg.