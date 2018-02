Argentine : inondations et dégâts après de fortes précipitations «

Les habitants de Salta ont échappé au pire, ils sont été sauvés in extrémis par les pompiers de la ville. Suite à de fortes pluies, la rivière Pilcomayo qui traverse la province est sortie de son lit, emportant tout sur son passage : toitures de maisons et voitures. En quelques heures le volume d'eau a augmenté de six mètres, les torrents de boue drainent à présent les débris jusqu'au centre de la ville .