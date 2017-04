Attaque à Londres : le point sur l'enquête «

Deux jours après l'attaque terroriste près du Parlement à Londres qui a fait quatre morts (plus l'assaillant), on a appris vendredi matin que la police britannique a procédé à deux nouvelles arrestations "importantes" la nuit précédente. On en sait aussi désormais un peu plus sur l'auteur de l'attaque, Khalid Masool.

La police britannique a procédé vendredi à trois nouvelles arrestations liées à l'attentat revendiqué par le groupe Etat islamique qui a fait quatre morts mercredi à Londres, et publié la photo de son auteur pour faire avancer l'enquête.

Tué par la police dans la cour du Parlement de Westminster et identifié comme Khalid Masood, l'auteur de l'attaque la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis douze ans est un Britannique également connu sous les noms de Adrian Elms et Adrian Russell Ajao.

Sa photo diffusée dans la presse

L'image en gros plan de son visage a été diffusée dans l'après-midi, accompagnée d'un appel invitant ceux qui le connaissaient à se rapprocher de la police.

Le commandant de l'antiterrorisme de Scotland Yard, Mark Rowley, a annoncé que la police avait procédé à "deux nouvelles arrestations importantes dans la nuit" et une troisième vendredi matin à Manchester. Il s'agit de deux hommes et une femme. La police a au total arrêté 11 personnes âgées entre 21 et 58 ans (sept hommes et quatre femmes): huit à Birmingham (centre), deux à Manchester (nord) et une à Londres.