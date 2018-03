Ouagadougou : une trentaine de morts dans l'attaque «

Au moins neuf "terroristes" ont été tués vendredi au cours d'attaques visant l'ambassade de France et l'état-major général des armées à Ouagadougou, qui ont aussi fait sept morts chez les forces de l'ordre, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale.

La capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, était ciblée vendredi par des attaques toujours en cours en plein centre-ville où se trouvent l'ambassade de France, l'institut français et l'état-major des armées burkinabè.

Selon des témoins, cinq hommes armés sont sortis d'une voiture et ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade. D'autres témoignages ont fait état d'une explosion près de l'état-major des armées et de l'institut français, à environ un kilomètre de là, toujours dans le centre de la capitale burkinabé.

Attaque en cours à Ouagadougou. Consignes de prudence absolue à tous les compatriotes de rester dans un endroit sûr. — Xavier Lapdecab (@XavierLapdecab) 2 mars 2018

Macron "tenu informé en direct"

Emmanuel Macron est "tenu informé en direct par ses équipes de l'évolution de la situation" à Ouagadougou, alors que des attaques se déroulent en plein centre-ville où se trouvent l'ambassade de France, l'institut français et l'état-major des armées burkinabè.

"Les ressortissants français présents à Ouagadougou doivent suivre les instructions de l'ambassade", en restant confinés, a déclaré l'Elysée.

15h06 : "2 assaillants neutralisés" à l'état-major, attaque à "relent terroriste très fort" (ministre)

15h32 : Aucun ressortissant français n'a été tué ou blessé dans l'attaque qui a visé vendredi l'ambassade de France à Ouagadougou ainsi que l'état-major des forces armées burkinabè, a-t-on appris de source diplomatique française. "Il n'y a pas de victime française", a précisé cette source à l'AFP. La situation est "sous contrôle" à l'ambassade de France et à l'Institut français, avait précisé auparavant l'entourage du chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian

15h36 : Le parquet de Paris a ouvert vendredi une enquête pour tentative d'assassinats terroriste, quelques heures après l'attaque menée par des hommes armés contre l'ambassade de France à Ouagadougou, a-t-il annoncé à l'AFP. "Une enquête de flagrance a été ouverte pour tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle", a précisé le parquet, compétent car l'attaque a visé des ressortissants et des intérêts français. Les investigations ont été confiées à la Direction générale des services intérieurs (DGSI) et aux policiers de la Sous-direction antiterroriste.

16h18 : Les attaques contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou vendredi ont fait "sept morts" parmi les "forces de défense et de sécurité" burkinabè, selon la télévision publique.