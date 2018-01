Attaque à l'hôtel Intercontinental de Kaboul «

Quatre assaillants au moins se trouvaient à l'intérieur du bâtiment et tiraient sur les clients ce samedi soir, a annoncé une source des services de renseignement afghans.

L'hôtel Intercontinental de Kaboul était attaqué ce samedi soir par au moins quatre hommes armés qui ont ouvert le feu et tiraient sur les clients de l'établissement, déjà ciblé par une attaque meurtrière en 2011. Selon une source des services de renseignement afghans, "l'attaque est toujours en cours" plus d'une heure après les premiers tirs survenus peu après 21 heures (17h30 GMT). "Je peux entendre des coups de feu qui semblent provenir du premier étage, mais je ne sais pas où il sont. Nous sommes cachés dans nos chambres. Faites que les secours arrivent vite", a dit un client joint au téléphone par l'AFP, sous couvert de l'anonymat. Il a précisé se trouver au 3e étage.

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danish, a confirmé l'attaque et annoncé qu'au moins l'un des assaillants avait été neutralisé. Mais aucun bilan concernant d'éventuelles victimes n'était immédiatement disponible. Les médias locaux font état de plusieurs morts. L'opération, qui n'a pas été immédiatement revendiquée, intervient après une série d'alertes particulièrement précises, concernant les hôtels et lieux de rassemblement des étrangers à Kaboul. L'attaque a commencé avec une explosion par laquelle le commando s'est ouvert la voie, puis l'électricité a été coupée, a indiqué une source des services de lutte contre le terrorisme. Le commando a mis le feu au quatrième étage de l'hôtel avant de se retrancher au deuxième étage, selon une autre source sécuritaire.

Selon un journaliste de l'AFP présent non loin, les principaux axes menant à l'établissement, situé sur une colline de l'ouest de Kaboul, ont été fermés à la circulation. L'hôtel Intercontinental de Kaboul, l'un des établissements de luxe de la capitale afghane qui compte quatre restaurants -mais n'appartient pas à la chaîne internationale éponyme- accueille fréquemment des mariages, des conférences et des réunions politiques. Une conférence sur la présence et l'investissement chinois en Afghanistan s'y était d'ailleurs tenue samedi matin.