Attaque terroriste à Manchester : au moins 22 morts et 59 blessés «

Un attentat a fait au moins 22 morts et près de 59 blessés lundi soir à l'issue d'un concert d'Ariana Grande dans la salle Arena à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, a indiqué la police.

Une attaque terroriste a fait au moins 22 morts lundi soir à la fin du concert d'Ariana Grande dans la salle Arena à Manchester pouvant accueillir jusqu'à 21 000 personnes. "Nous travaillons à établir tous les détails de ce qui est traité par la police comme une épouvantable attaque terroriste", a déclaré la Première ministre britannique Theresa May, en exprimant sa sympathie aux familles.

La police a été alertée à la suite d'informations faisant état d'une explosion qui a provoqué la panique dans la salle où venait de se produire la chanteuse américaine Ariana Grande. Ce matin elle évoque un l'acte d'un kamikaze et annonce qu'il y a des enfants parmi les victimes : bilan de 22 morts et environ 59 blessés

Everybody at Manchester arena rushing to get out after a explosion!! I've never been so petrified in my life :( pic.twitter.com/emv42XLb10 — jordan (@jordankenney69) 22 mai 2017

"On a écouté la dernière chanson et soudain, il y a eu comme un flash avec un bang et puis de la fumée", a dit Gary Walker, de Leeds, venu avec sa femme pour attendre leur filles à la sortie du concert, sur la BBC. M. Walker a dit avoir été blessé au pied par un éclat de métal et sa femme a été blessée à l'estomac.

D'après la salle Manchester Arena, l'incident a eu lieu hors de l'enceinte et dans un espace public, au moment où le public quittait la salle. Selon la police des transports de Manchester, l'explosion s'est produite dans le foyer du stade qui abrite la salle de concerts.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de panique survenues dans la salle.

Tout le monde essayait de fuir

"Nous étions en train de quitter la salle après le concert d'Ariana Grande vers 22h30 (21h30 GMT) lorsqu'on a entendu un bang, comme une explosion, qui a paniqué tout le monde, et tout le monde essayait de fuir la salle", a raconté Majid Khan, 22 ans, à l'agence britannique Press Association.

"Tous les gens qui étaient de l'autre côté de la salle de concerts où le bang a été entendu sont soudain venus vers nous en courant et ils essayaient de sortir, donc ça bloquait, et tout le monde fuyait vers la sortie qu'il pouvait trouver le plus rapidement possible", a-t-il ajouté. "C'était la panique".

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 mai 2017

Ariana Grande s'est dite "brisée" par l'attentat. "Brisée. Du fond du coeur, je suis affreusement désolée. Je n'ai pas de mots", a tweeté la chanteuse, qui effectue actuellement une tournée en Grande-Bretagne.

"Londres est aux côtés de Manchester, nos pensées vont aux morts et aux blessés", a tweeté le maire de Londres Sadiq Khan, dont la ville a été touchée par un attentat deux mois auparavant jour pour jour qui avait fait 5 morts. Un homme avait foncé dans la foule avec un véhicule et poignardé un policier avant d'être abattu.

#Paris est cette nuit aux côtés de #Manchester. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux secours qui interviennent sur place. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 23 mai 2017

"Paris est cette nuit aux côtés de Manchester", a tweeté la maire de la capitale française Anne Hidalgo.

Le ministère américain de l'Intérieur a fait savoir dans un communiqué qu'il suivait "de près la situation au Manchester Arena" et travaillait avec ses partenaires étrangers pour "obtenir des informations supplémentaires sur la cause de l'explosion".