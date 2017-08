Attentat à Barcelone : la communauté internationale solidaire «

Après l’attentat qui a fait au moins 13 morts et près d’une centaine de bléssés à Barcelone jeudi après-midi, la communauté internationale est unanime pour assurer de sa solidarité au peuple espagnol.

Un homme a foncé dans la foule au volant d’une camionnette sur la très fréquentée place Catalunya, après Las Ramblas à Barcelone. L’attaque a fait au moins 13 morts et près d’une centaine de blessés. Rapidement, les responsables politiques ont témoigné de leur solidarité avec le peuple espagnol. Donald Trump a assuré que «Les États-Unis condamnent l’attaque terroriste à Barcelone».

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 août 2017

L’ancien président Barack Obama a quant à lui assurer «penser» aux victimes et à leurs familles.

Michelle and I are thinking of the victims and their families in Barcelona. Americans will always stand with our Spanish friends. Un abrazo. — Barack Obama (@BarackObama) 17 août 2017

À Londres, la Première ministre Theresa May a fait savoir via un communiqué toute sa « solidarité » avec le peuple espagnol. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a quant à lui tenu à féliciter les forces de l’ordre et les urgentistes pour leur travail.

My thoughts are with the victims of this barbaric terrorist attack in the great city of Barcelona and with their brave emergency services. — Mayor of London (@MayorofLondon) 17 août 2017

Vladimir Poutine a tweeté depuis le compte officiel du Kremlin ses condoléances adressées au roi d’Espagne, Felipe VI.

Terrorist attack in central Barcelona. Vladimir Putin’s condolences to King Felipe VI of Spain — President of Russia (@KremlinRussia_E) 17 août 2017

Le Pape a lui aussi tenu à réagir, via un communiqué. "Le pape prie pour les victimes de cet attentat et désire exprimer sa proximité avec tout le peuple espagnol, en particulier les blessés et les familles des victimes", a fait savoir le porte-parole du souverain pontife.

En France, Emmanuel Macron a partagé sur son compte Twitter un message de solidarité, en français puis en espagnol. «Toutes ms pensées et la solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à Barcelone»

Toutes mes pensées et la solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à #Barcelone. Nous restons unis et déterminés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 août 2017

À Paris, enfin, la maire Anne Hidalgo a assuré que «Barcelone et Paris sont des villes de partage, d’amour et de tolérance. Ces valeurs sont plus fortes que ce terrorisme odieux et lâche». La Tour Eiffel s’est également éteinte en hommage aux victimes.