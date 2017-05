Attentat à Kaboul : au moins 80 morts et 300 blessés «

Une forte explosion, attribuée à un véhicule piégé, a fait au moins 80 morts et plus de 300 blessés dans la capitale afghane.

Au moins 80 personnes ont péri et plus de 300 autres ont été blessées dans l'attentat au camion piégé qui a secoué tôt mercredi le quartier diplomatique de Kaboul (Afghanistan), d'après le dernier bilan du ministère de la Santé. Ce bilan pourrait encore s'alourdir étant donné que de nouveaux corps continuent à être retirés des décombres. Face à l'urgence, le gouvernement afghan a appelé la population à des dons du sang dans les hôpitaux. L'explosion s'est produite à proximité des ambassades de France et d'Allemagne qui ont subi des dégâts matériels.