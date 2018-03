Attentat dans l'Aude: Trump dénonce une "attaque horrible" «

"Nos pensées et nos prières sont avec les victimes de l'horrible attaque hier en France, et nous pleurons la perte de cette nation", a tweeté M. Trump, condamnant notamment les "actions violentes" de l'auteur de l'attentat. "Nous sommes avec vous @EmmanuelMacron!", a-t-il poursuivi.

Our thoughts and prayers are with the victims of the horrible attack in France yesterday, and we grieve the nation’s loss. We also condemn the violent actions of the attacker and anyone who would provide him support. We are with you @EmmanuelMacron!