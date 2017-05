Attentat de Manchester: "la police pense connaître l'identité" de l'assaillant (Theresa May) «

Theresa May, première ministre britannique, a annoncé ce mardi 23 mai que la police britannique pensait connaître l'identité de l'assaillant.

La Première ministre britannique Theresa May a déclaré mardi que la police pensait connaître l'identité de l'auteur de l'attentat suicide qui a fait au moins 22 morts, dont des enfants, à la sortie d'un concert lundi soir à Manchester. "La police et les services de renseignement pensent connaître l'identité mais ne peuvent confirmer son nom à ce stade", a déclaré Mme May. L'auteur de l'attentat a été tué en déclenchant un engin explosif à la sortie du concert de la pop-star américaine Ariana Grande, avait indiqué la police auparavant.