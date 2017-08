Attentats de Barcelone et Cambrils : une cellule terroriste à la manoeuvre «

L'enquête se poursuit après les attentats de Barcelone et Cambrils qui ont fait 14 victimes et une centaine de blessés. Les premiers éléments font état d'une cellule terroriste composée d?au moins 12 personnes derrière les attaques. Le point sur l'enquête en début d'après-midi.

Deux attaques à la voiture-bélier ont fait 14 morts et près d’une centaine de blessés jeudi dans les villes de Barcelone et de Cambrils, située à 120km l’une de l’autre. Dans l’après-midi de jeudi, peu après l’attaque de Barcelone, la police a interpellé deux suspects : un espagnol et un ressortissant marocain. Ce dernier, Dris Oukabir, s’est rendu spontanément à la police et affirme que ses papiers d’identités, qui ont servis à louer la camionnette utilisée à Barcelone, lui ont été dérobés.

L’enquête a ensuite déterminé que la personne ayant louée la camionnette serait Moussa Oukabir, le frère de Dris Oukabir, âgé de 17 ans. Les forces de l’ordre espagnoles cherchent à évaluer s’il s’agit bien du conducteur de la camionnette. Pour l’heure, le chauffeur est toujours en fuite. Cinq autres personnes ont été abattues dans la nuit de jeudi à vendredi, à Cambrils, après avoir fauché des passants à bord d’une voiture et tenté de forcer un barrage de police. Dans la matinée de vendredi, un troisième suspect a été arrêté à Ripoll, à quelques kilomètres au nord de Cambrils. Il serait directement lié aux attaques de Barcelone et de la station balnéaire.

Ces derniers éléments tendent à laisser penser que les attaques de Barcelone et Cambrils ont été organisées par une cellule terroriste. Mercredi soir, une explosion a détruit une maison à Alcanar, à 200km de Barcelone. La police soupçonne qu’il s’agissait d’un accident au cours de la fabrication d’une bombe. L’échec de l’artificier aurait pu précipiter les attaques de jeudi.