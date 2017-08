Au Kenya, les élections ravivent les peurs «

Près de 20 millions de Kényans sont appelés aux urnes mardi pour choisir leur président, mais aussi leurs gouverneurs, députés, sénateurs et élus locaux. Ces élections interviennent dix ans après les violences politico-ethniques de 2007-2008 qui avaient fait plus de 1.000 morts et plus de 600.000 déplacés. L'ancien président américain Barack Obama a appelé lundi tous les Kényans à ?uvrer pour des élections "pacifiques et crédibles" à la veille d'un scrutin crucial dans ce pays d'Afrique de l'Est, terre natale de son père.