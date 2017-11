Avec Mnangagwa, le Zimbabwe entre dans une nouvelle ère «

L'ancien vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa devrait être nommé aujourd'hui président par intérim, après la démission mardi de Robert Mugabe. Il devrait être celui qui prêtera serment en tant que président pour une période de 90 jours. Pilier de la lutte pour l'indépendance dans les années 1960, il s'est imposé comme un des hommes les plus puissants du Zimbabwe, tant sur le plan politique qu'économique.

La période de transition qui s'ouvre devrait être dirigée par l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, 75 ans, bombardé dimanche président du parti au pouvoir et candidat à l'élection présidentielle de 2018.

En exil depuis son éviction le 6 novembre, il devrait "prêter serment en tant que président pour une période de 90 jours", a déclaré le porte-parole de la Zanu-PF, Simon Khaya-Moyo. Sa nomination devrait être officialisée mercredi par le président du Parlement.

Cacique du régime, celui que les Zimbabwéens surnomment "le crocodile" était aux commandes lors des différentes vagues de répression des quatre dernières décennies. Sans attendre sa nomination, l'opposition a demandé des négociations pour démocratiser le pays.

Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson a salué "une opportunité historique pour les Zimbabwéens" d'en finir avec "l'isolement" de leur pays, souhaitant la mise en place de réformes économiques et politiques.

"La décision prise par le président Mugabe de se retirer montre qu'il a écouté les voix du peuple", a salué la chef de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini. Elle a souligné que "l'UE est prête à accompagner" la mise en place d'un "dialogue inclusif qui respecte les aspirations du peuple zimbabwéen à un avenir plus prospère et démocratique et qui encourage l'accélération des réformes essentielles".

En présentant sa démission mardi sous la pression de l'armée, de son propre parti et de la rue qui a aussitôt laissé éclater sa joie, Robert Mugabe a mis un point final à 37 ans de règne sans partage.

Une semaine après un coup de force de l'armée, le plus vieux dirigeant en exercice de la planète, 93 ans, a annoncé sa décision historique dans une lettre au président de l'Assemblée nationale.