Le mont Agung, situé à un peu plus de 3 000 mètres d'altitude et quelque 75 kilomètres des principales destinations touristiques de Kuta et Seminyak, gronde depuis le mois d'août. Près de 50 000 habitants de l'île touristique de Bali vivant près d'un volcan ont été évacués ces derniers jours alors que l'activité sismique fait craindre une éruption pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle.