Barcelone : le point sur l'enquête «

L'Espagne aurait pu assister à des attaques plus meurtrières encore. Tout a été préparé depuis cette maison à Alcanar. Un groupe de terroristes présumés confectionnait des engins explosifs avec des bonbonnes de gaz. Mais en manipulant les produits, une déflagration s'est produite, au moins deux membres du groupe ont été tués.. Ce qui a chamboulé tout leur programme. Ils ont dû agir dans la précipitation... Le plan B : louer des camionnettes et utiliser des techniques plus rudimentaires. Direction Barcelone pour l'un des véhicules. L'autre se rendra à Cambrils. Les 5 terroristes a bord seront rapidement abbatus par la police 12 personnes appartiendraient à ce même réseau selon la police... Parmi elles : 4 ont déjà été interpellées. Reste une grande inconnue : qui est le principal suspect ? Celui qui a foncé dans la foule à Barcelone .. Un sujet de Siegrid Piérard