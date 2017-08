[EN DIRECT] Barcelone : un suspect identifié et un deuxième arrêté «

Une camionnette a percuté la foule sur les Ramblas, l'avenue la plus touristique de Barcelone, faisant plusieurs blessés, a indiqué la police de Catalogne (nord-est). L'attaque terroriste a été confirmée. Il y aurait au moins 13 morts et plus de 50 blessés selon le dernier bilan, et un homme a été arrêté et identifié.

Il y aurait au moins 13 morts et plus de 50 blessés selon le gouvernement catalan, suite à l'attaque à la camionnette qui a fait au moins 13 morts et 50 blessés à Barcelone jeudi.

Un deuxième suspect a été arrêté, a annoncé le président régional catalan Carles Puigdemont. Le premier suspect a été identifié et s'appelle Driss Oukabir, selon un porte-parole du principal syndicat de police espagnol, le SUP.

Un homme portant ce nom avait posté sur sa page Facebook, consultée par l'AFP avant qu'elle ne devienne inaccessible vers 21h00 (19h00 GMT), des photos le montrant sur la plage, d'autres devant un miroir, et une image du drapeau berbère, peuple présent notamment au Maroc et en Algérie.