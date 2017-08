Barcelone : une grande marche pour combattre la peur «

Suite aux attentats terroristes qui ont touché la Catalogne le 17 et 18 août, des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées pour manifester à Barcelone ce samedi après-midi. Le cortège s'est élancé vers 18 heures. Dès 15 heures, quelques dizaines de personnes étaient déjà sur place pour déposer des fleurs et des messages en hommage aux victimes. La présence exceptionnelle du roi Felipe VI a marqué cette journée importante, mais ce dernier a tout de même été copieusement sifflé et hué par certains manifestants dès son arrivée avec le premier ministre espagnol, Mariano Rajoy.