Un nouveau radar révolutionnaire, caché dans des fausses poubelles, pour calmer les amateurs de vitesse sur les routes : voilà le concept testé depuis plusieurs mois par les polices locales belges. Le dispositif a permis de multiplier le nombre de contraventions auprès des conducteurs, et intéresse donc de plus en plus la police française. Reportage en Belgique de Damien Deparnay