Berlusconi espère prendre sa revanche «

A la veille des élections, et alors que de nombreux Italiens sont encore indécis, la coalition du centre droit lançait jeudi 1er mars à Rome un ultime appel aux électeurs. Les partis unis sous la houlette de Silvio Berlusconi promettent aux Italiens plus de sécurité, une immigration contrôlée et une fiscalité plus légère. Un thème cher à l'ancien président du Conseil, qui à 81 ans espère prendre sa revanche.