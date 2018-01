Boko Haram revendique les attaques au Nigeria «

Dans une vidéo, le chef du groupe djihadiste Boko Haram, Abubakar Sheykau, revendique les attaques qui ont endeuillé le Niger ces dernières semaines.

Le chef du groupe djihadiste Boko Haram, Abubakar Shekau, s'est exprimé dans une nouvelle vidéo - la première depuis le mois d'août. Il assure que son organisation terroriste a gardé toute sa puissance et revendique les récentes attaques au Nigeria. "Nous sommes en bonne santé et rien ne nous est arrivé. Nous avons mené les attaques sur Maiduguri, à Gamboru et à Damboa. Nous revendiquons toutes ces attaques", explique Abubakar Shekau.

Ces dernières semaines, plusieurs attaques perpétrées par Boko Haram ont endeuillé la région du lac Tchad. Attentats-suicides, raids dans les villages, attaques de postes militaires... malgré l'envoi de nouvelles forces occidentales, Boko Haram continue à terroriser la région.

Le 31 décembre, 25 bûcherons de Maiduguri, capitale de l'État du Borno, ont été tués par les djihadistes de l'organisation.