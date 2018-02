L'acteur rom de Bosnie Nazif Mujic, prix d'interprétation masculine à Berlin en 2013, est décédé à 48 ans dans la nuit de samedi à dimanche. La santé de l'acteur était vacillante depuis un certain temps. En 2017, Nazif Mujic avait vendu son ours d'argent au patron d'un bar local pour 4 000 euros, car il ne parvenait plus à nourrir sa famille.