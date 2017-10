Brésil : la mode des selfies avec des animaux sauvages «

Au Brésil, de plus en plus de touristes se prennent en photo avec des animaux "sauvages", une option proposée dans la plupart des excursions des agences de tourisme. Ces pratiques sont dénoncées par les associations de protection de la nature, car il s'agit d'animaux détenus illégalement en captivité et bien souvent mal traités. L'ONG World Animal Protection estime que ces photos ont augmenté de 292 % sur Instagram ces 3 dernières années.