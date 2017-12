Les victimes de balles perdues se multiplient au Brésil «

Dans les favelas de Rio de Janeiro, il y a de plus en plus de victimes de balles perdues, liées à la guerre menée par la police aux trafiquants de drogue. Rien qu'au premier semestre 2017, plus de 600 personnes ont été touchées.

Quand trafiquants de drogue et policiers s'affrontent dans les favelas de Rio de Janeiro, personne n'est à l'abri des balles perdues, qui font de plus en plus de victimes innocentes, y compris de nombreux enfants. À Rio, les fusillades peuvent éclater à tout moment et les habitants confinés dans les favelas, quartiers pauvres et souvent insalubres, sont comme pris au piège, à la merci des balles de Kalachnikov et autres armes redoutables.

Avec près de 60 000 meurtres par an, le Brésil est l'un des pays les plus violents au monde et Rio en est un des exemples les plus emblématiques, un an après avoir accueilli les jeux Olympiques de 2016. Dans la "Ville Merveilleuse", une balle perdue peut trouver sa cible de jour comme de nuit, à la sortie d'une église, dans un parc ou un restaurant. Même chez eux, les habitants des favelas ne sont pas forcément à l'abri: les murs de leurs maisons construites de façon précaire sont parfois trop fins pour protéger de l'impact de gros calibres.

Il n'existe pas au Brésil de statistiques officielles sur les victimes de balles perdues, mais la presse ne cesse de se faire l'écho de ces drames. Le quotidien O Globo a dénombré pas moins de 632 personnes atteintes par des balles perdues lors du premier semestre 2017 dans l'État de Rio, dont 67 sont mortes. Selon l'ONG locale Rio de Paz, 42 enfants ont été tués par des balles perdues ces dix dernières années. Certains sont morts dans la voiture de leurs parents, d'autres en jouant au football, en courant derrière une capsule de bouteille dans la rue, et même dans leur sommeil. Depuis janvier, dix enfants ont été fauchés, presque autant que sur toute l'année 2016. Sept avaient été tués en 2015, contre dix lors des cinq années précédentes.