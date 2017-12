Brexit : La phase 2 des négociations va commencer «

La Commission européenne et le Royaume Uni sont tombés d'accord vendredi sur la première phase des négociations du Brexit portant sur les modalités de leur divorce, ouvrant la voie à la discussion sur leur future relation. Après des mois de lents progrès, les événements se sont accélérés depuis lundi jusqu'à la rencontre très matinale vendredi, annoncée au dernier moment, entre la Première ministre britannique Theresa May et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.