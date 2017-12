Brexit : pas de frontière dure en Irlande du Nord «

Theresa May a annoncé que l'accord préliminaire trouvé vendredi sur le Brexit garantit l'absence de frontière dure entre Irlande et l’Irlande du Nord.

La Première ministre britannique Theresa May a assuré que l'accord préliminaire trouvé vendredi entre la Commission européenne et la Grande Bretagne garantit l'absence de frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord. "En Irlande du Nord, nous garantirons qu'il n'y aura pas de de frontière dure", a dit Mme May lors d'une conférence de presse à Bruxelles, après une rencontre avec Jean-Claude Juncker à Bruxelles. La Commission européenne, qui mène les négociations du Brexit au nom de l'UE à 27, a estimé de son côté que des "progrès suffisants" ont été atteints sur les conditions du divorce avec le Royaume-Uni, ouvrant la porte à l'ouverture de la deuxième phase de négociations sur la future relation. Il revient désormais au Conseil européen, instance qui regroupe les dirigeants des Etats membres, de valider le constat de la Commission, est-il précisé dans un communiqué de l'exécutif européen.