BRICS : Les 5 grands pays émergents «

Le 9e sommet des "BRICS" a débuté ce lundi à Xiamen (sud-est de la Chine). Ce groupe est composé des cinq grands pays émergents qui représentent plus de 40 % de la population mondiale : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Le président chinois, Xi Jinping a accueilli des homologues en ouverture de ce sommet économique : Michel Temer (Brésil), Jacob Zuma (Afrique du Sud), Narendra Modi (Inde) et Vladimir Poutine (Russie).