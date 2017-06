Bruxelles : l’assaillant, un Marocain de 36 ans, a agi seul «

Le porte-parole du parquet fédéral belge, Eric Van Der Sypt, a livré, mercredi 21 juin, des informations sur la tentative d’attentat survenue mardi soir à la gare centrale de Bruxelles et sur l’assaillant, un Marocain de 36 ans.

Lors d’une conférence de presse mercredi 21 juin, Eric Van Der Sypt, le porte-parole du parquet fédéral belge a indiqué que l’homme abattu mardi soir était "de nationalité marocaine" et âgé de 36 ans.

"La personne a été identifiée comme O.Z", a-t-il précisé sans dévoiler toutefois son identité complète. "Il est né le 20 janvier 1981 et est de nationalité marocaine", a ajouté Eric Van Der Sypt soulignant qu’il n’était "pas connu pour des faits de terrorisme". Son domicile, situé dans la commune de Molenbeek, a été perquisitionné.

Un bagage chargé de clous et de bouteilles de gaz

Le bagage qui a explosé à la gare centrale contenait des clous et des bouteilles de gaz comme l’a précisé le parquet fédéral belge. L’homme "a agi seul dans la gare", a poursuivi Eric Van Der Sypt. "Hier à 20H39, un homme est entré dans la Gare centrale (...) Il a saisi sa valise en criant et en provoquant une explosion partielle (...) Le sac a explosé une deuxième fois de façon très violente", a raconté le porte-parole du parquet fédéral belge. Les deux explosions ont eu lieu sans faire de blessés. L’assaillant a été abattu alors qu’il se précipitait sur un militaire. "Il est clair qu’il voulait causer plus de dégâts qu’il n’en a faits", a déclaré le porte-parole du parquet fédéral belge.