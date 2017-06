Bruxelles : une explosion dans la gare centrale "considérée comme une attaque terroriste" «

Un individu a été "neutralisé" mardi soir par des soldats belges après l'explosion de son bagage dans la gare centrale de Bruxelles, qui n'a pas fait de blessés.

L'explosion dans la gare centrale de Bruxelles est "considérée comme une attaque terroriste" selon le parquet fédéral. Selon un témoin, l'auteur, a crié "Allah Akbar" juste avant l'explosion, qui a causé un fort souffle, selon la police. "Les militaires l'ont neutralisé avec des coups de feu" vers 20H50 (18H50 GMT), a indiqué un porte-parole de la police belge, Peter De Waele. Vers 22H30 (20H30 GMT), le suspect était toujours au sol, immobile, et le service de déminage vérifiait la présence éventuelle d'explosifs sur lui, selon les informations transmises par le parquet fédéral, chargé des affaires de terrorisme et qui a pris la main sur l'enquête, à l'agence Belga. La gare a été bouclée par les forces de l'ordre et évacuée, ce qui a provoqué un "réel mouvement de panique", selon un porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge. "Des gens traversaient des voies", a-t-il ajouté. Tout le trafic ferroviaire a été interrompu.

L'auteur présumé de l'attentat dans la #GareCentrale de #Bruxelles est mort (parquet à l'AFP) — CNEWS (@CNEWS) June 20, 2017

Une valise explosée

La "petite explosion", selon les termes utilisés par la police, semble être provenue d'une valise, selon un témoin. Des photos de témoins sur les réseaux sociaux montraient une gerbe de feu de plusieurs mètres dans les couloirs de la gare, apparemment peu fréquentés. "A l'entresol, quelqu'un criait. J'ai pas prêté attention. Puis il a crié Allah Akbar. Et là il a fait exploser le trolley (valise à roulettes, ndlr)", a déclaré Nicolas Van Herrewegen, témoin direct de la scène, agent de triage de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB). "C'était pas vraiment une grande explosion mais l'impact était pas mal. Autour à deux trois mètres les gens sont partis en courant", a témoigné l'agent de triage.

Situation "sous contrôle"

La situation était "sous contrôle" dans la gare, qui se trouve en plein centre de Bruxelles et à quelques encablures de la fameuse Grand Place de la capitale belge, a précisé le Centre de crise belge sur Twitter. Toutes les rues autour étaient bloquées par de nombreux véhicules de police et militaires armées, a constaté un journaliste de l'AFP. Des policiers en arme avec gilet pare-balles étaient postés. Cet incident survient dans un contexte de multiplication des attaques terroristes jihadistes en Europe ces derniers mois, en particulier au Royaume-Uni et en France.