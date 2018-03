Cannabis : ruée vers l'or vert «

C'est le nouvel or vert. Le cannabis considéré par certains comme une drogue douce, est petit à petit légalisé à travers le monde. C'est le cas de plusieurs Etats aux Etats-Unis qui l'acceptent en tant que produit thérapeutique. Certains comme la Californie ont franchi le pas et autorise le cannabis dit récréatif, générant des profits considérables pour l'Etat. Plus surprenant, la France pourrait autoriser le département de la Creuse à devenir un laboratoire pour la culture du cannabis médical. Etat des lieux avec Viviane Hervier.