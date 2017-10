Catalogne : dans la rue, les pro et anti indépendance s'opposent «

C'est le début d'une semaine qui peut être décisive pour l'avenir de la Catalogne. Le gouvernement fédéral est toujours intransigeant et refuse d'accorder l'indépendance. De son côté, Carles Puigdemont fait face au départ de nombreuses entreprises de sa Généralité. Il subit une pression de l'aile gauche des indépendantistes catalans. À Barcelone, unionistes et indépendantistes s'opposent toujours. Et cette opposition s'exprime aussi dans le reste de l'Espagne. Et même à Madrid. Un sujet de Arthur Lindon (voix off réenregistrée par Yonathan Van der Voort).