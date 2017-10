Catalogne : le parlement déclare l’indépendance «

Le parlement de Catalogne a adopté vendredi 27 octobre une résolution déclarant que la région devient "un Etat indépendant prenant la forme d’une République" avant d'entonner l'hymne indépendantiste, en l'absence de l'opposition.

Ce vendredi 27 octobre, le parlement catalan a adopté une motion proclamant l’indépendance. Dans ses attendus la résolution demande à l'exécutif catalan de négocier sa reconnaissance à l'étranger, alors qu'aucun Etat n'a manifesté son soutien aux indépendantistes. Le vote s'est fait sans la présence des élus de l'opposition qui ont préféré quitter le parlement avant le début du vote. La résolution a été adopté par 70 voix pour, dix voix contre et deux abstentions. Les élus ont ensuite entonné l’hymne nationaliste et crié « Vive la Catalogne ».

A la suite de ses proclamations, des clameurs de joie de dizaines de milliers d'indépendantistes se sont élevées à Barcelone. Le chef du gouvernement espagnol a répondu en indiquant que "l’Etat de droit restaurera la légalité en Catalogne". "Oui, nous avons gagné la liberté de construire un nouveau pays", a tweeté le vice-président catalan Oriol Junqueras.

Le Sénat espagnol autorise la mise sous tutelle de la Catalogne

Cette résolution constitue "la République catalane, comme Etat indépendant et souverain, de droit, démocratique et social". En conséquence, le Sénat espagnol a approuvé la mise sous tutelle de la région. La proposition du gouvernement, basée sur l'article 155 de la Constitution, a été approuvée par 214 voix pour, 47 contre et une abstention, et sera notamment transmise au gouvernement central et à l'exécutif catalan, a déclaré le président du Sénat, Pio Garcia-Escudero.

Donald Tusk a réagi. "L'Espagne reste notre seule interlocutrice", indique le président du Conseil européen sur Twitter.