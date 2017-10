Le torchon brûle entre Madrid et Barcelone dans cette crise et cette course à l'indépendance de la Catalogne. L'Union européenne, elle, a choisi son camp : celui du gouvernement espagnol. À l'issue du sommet européen de Bruxelles, les dirigeants des Etats membres ont tous eu un mot pour l'Espagne, en faveur de son Premier ministre Mariano Rajoy. Les explications avec Vincent Fahandezh.