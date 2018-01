Cavalcade des Rois mages à Madrid «

Les Rois mages, très attendus des enfants espagnols. Ils ont défilé vendredi dans de nombreuses villes d'Espagne. C'est lors de l'Épiphanie, le 6 janvier, que Melchior, Gaspard, Balthazar apportent leurs cadeaux aux enfants en Espagne, et non le Père Noël le 25 décembre comme dans d'autres pays. Un week-end de l?Épiphanie et de cadeaux donc pour les petits espagnols. Le récit d'Adrien Denis.