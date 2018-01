Ceux qui défient Donald Trump «

Il y a un an, Donald Trump devenait officiellement président des Etats-Unis. Depuis son arrivée au pouvoir, les mesures anti-immigration se sont multipliées? jusqu'à faire réagir des centaines de villes qui s'érigent contre cette politique de fermeture. C?est le cas par exemple de Berkeley en Californie, où les associations et la municipalité se mobilisent pour défendre et protéger les sans-papiers. Cette position s'inscrit dans l'histoire de la ville. En 1971 déjà, Berkeley avait été la première ville aux Etats-Unis à se déclarer sanctuaire.