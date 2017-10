Chine : ce qu'il faut savoir sur le congrès qui s'ouvre aujourd'hui «

Le 19e congrès du Parti communiste chinois s'ouvre aujourd'hui et doit durer une semaine. Organisé en plein coeur de la capitale, au Palais du peuple, Place Tiananmen, c'est le grand rendez-vous de la vie politique du pays. A son terme l'actuel président Xi Jinping doit être reconduit pour un second mandat de cinq ans à la tête du parti et donc de son pays.