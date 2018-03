Chine : le permis à points du comportement «

Le comportement social des citoyens chinois sera noté dès le 1er mai 2018. Cette "note sociale" sera établie à partir de différents critères : situation financière, opinions politiques, et tout ce qui permet d'évaluer le comportement des citoyens... Un vélo mal garé, une cigarette dans un espace non fumeur, un billet de train non valable... autant d'incivilités qui feront baisser la note sociale ! Les citoyens mal notés pourront se voir restreindre l'accès sur les vols aériens, dans les trains, dans les hôtes de luxe ou se voir refuser l'inscription de ses enfants dans une école huppée. Ce "permis de comportement" sera généralisé en Chine et obligatoire à partir de 2020.