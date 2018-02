Chine : les préparatifs du Nouvel An «

Les Chinois se préparent à fêter le Nouvel An lunaire (Nongli Xinnian) ce vendredi 16 février. Le terme de Nongli Xinnian se traduit par "nouvel an du calendrier agricole". Cette grande fête est également appelée Chunjie (Fête du Printemps). Les festivités durent 15 jours et se terminent à la pleine lune par la Fête des lanternes. Ce nouvel an 2018 marque la fin de l'année du coq dans l'astrologie chinoise et le début de l'année du chien, qui se terminera le 4 février 2019.