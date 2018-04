Chine : retrouvée 24 ans après «

Wang Mingqing et Liu Dengying ont retrouvé leur fille près d'un quart de siècle après sa disparition. La petite fille, Qifeng, avait échappé à la surveillance de ses parents en janvier 1994 à Chengdu (Sichuan). Le couple n'a jamais baissé les bras dans ses recherches. Ils ont placardé la ville d'affiches et le père, chauffeur de taxis a distribué des cartes. Grâce à l'intervention d'un dessinateur de la police qui a imaginé Qifeng adulte et au concours des médias, elle a pu retrouver ses parents. Elle s'est reconnu sur l'affiche, a passé des tests ADN et a enfin pu prendre dans ses bras ses parents mardi 3 avril. La jeune femme a expliqué aux médias avoir été adoptée et élevée sous le nom de Kang Ying.