Craintes pour Loup Bureau incarcéré en Turquie «

Le journaliste Loup Bureau, qui a notamment collaboré avec les chaînes TV5 Monde et Arte, et le site Slate, a été interpellé le 26 juillet à la frontière entre l'Irak et la Turquie. Les autorités turques l'accusent d'activités terroristes en lien avec des combattants kurdes de Syrie. Le jour de son interpellation il avait en sa possession des photos le montrant en compagnie de combattants kurdes syriens des YPG (un mouvement considéré comme une organisation "terroriste" par Ankara). Ses proches dénoncent une situation alarmante.