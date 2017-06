Décès de Helmut Kohl : Macron, Merkel, les politiques réagissent «

L'ex-chancelier allemand Helmut Kohl est mort vendredi 16 juin à l’âge de 87 ans. L'homme politique, architecte de la réunification allemande, a été à la tête du pays entre 1982 et 1998. Les réactions politiques parviennent du monde entier.

Emmanuel Macron a rendu hommage à l’ex-chancelier allemand sur Twitter. "Avec Helmut Kohl, nous perdons un très grand Européen", a réagi le président français sur le réseau social qui a également fait part de son "émotion" dans un communiqué indiquant que "Helmut Kohl fut l’un des grands hommes de l’Europe et du monde libre".

La chancelière allemande Angela Merkel a affirmé que Helmut Kohl avait "changé (sa) vie de manière décisive" par le rôle qu'a joué l'ancien dirigeant dans la réunification du pays. M. Kohl, chancelier de l'Allemagne de 1982 à 1998, a été "une chance pour nous, Allemands", a également jugé à Rome Mme Merkel, qui a grandi dans la RDA communiste et entamé sa carrière politique lors la réunification allemande de 1990.

"Helmut Kohl était un roc"

L'ancien président américain George H.W. Bush a rendu un hommage appuyé à l'ex-chancelier allemand Helmut Kohl, saluant "un vrai ami de la liberté" et "l'un des plus grands leaders de l'Europe d'après-guerre". "Helmut était un roc, à la fois stable et fort", a souligné dans un communiqué le 41e président des Etats-Unis, qui était au pouvoir (1989-1993) au moment de la réunification allemande.

Le chancelier allemand Helmut Kohl était l'"essence même de l'Europe", a également déclaré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, en réaction à l'annonce de son décès. "La mort d'Helmut me peine profondément. Mon mentor, mon ami, l'essence même de l'Europe. Il va grandement, grandement nous manquer", a écrit le Luxembourgeois sur le réseau social Twitter.