Des bombardiers US pour un "message clair" à Pyongyang «

Après l'escalade verbale, la démonstration de force. Des bombardiers américains ont volé près des côtes nord-coréennes ce samedi pour envoyer un "message clair" à Pyongyang, dont les provocations et les ambitions nucléaires ont déclenché une nouvelle poussée de fièvre entre les deux pays. Le survol intervient au moment où la communauté internationale redoute un nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord, dans un contexte d'échanges de plus en plus acrimonieux entre le président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un. Les explications d'Elisabeth Guédel, notre correspondante.